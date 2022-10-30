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عاجل.. المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي في الصومال

عاجل.. المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي في الصومال

عاجل.. المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي في الصومال
٠١:٠٨:٠٧ م، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديد للهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة التربية والتعليم العالي الصومالية.

وأكدت الوزارة وقوف المملكة التام مع جمهورية الصومال الشقيقة أمام كل الأعمال الإرهابية التي تهدد أمنها واستقرارها، وتطالب بضرورة تكاتف المجتمع الدولي لاجتثاث الإرهاب من جذوره.

وجددت المملكة رفضها التام لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب أينما كان، كما عبرت عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب الصومال، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، والأمن والاستقرار للصومال وشعبها الشقيق.

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الكلمات الدلالية:
الإرهاب التطرف الصومال الهجوم الإرهابي وزارة التربية والتعليم العالي الصومالية

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