تحذير عاجل من المرور لقائدي المركبات في المنطقة الشمالية

تواصل – فريق التحرير:

دعا “المرور السعودي”، اليوم الأحد، قائدي المركبات في المنطقة الشمالية إلى الحيطة والحذر من الغبار.

وقال في تغريدة على تويتر: “مرور منطقة الحدود الشمالية يدعو جميع قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر، وذلك لمحدودية الرؤية التي تشهدها المنطقة نتيجة الغبار الكثيف”.

4 خطوات للقيادة الآمنة

ومؤخرًا، كشف “المرور السعودي” عن 4 خطوات للقيادة الآمنة؛ حيث يجب الالتزام بالمسار المحدد، واستخدام الإشارات التنبيهية عند الانتقال منه.

وأضافت أنه يجب على قائد المركبة قبل الانتقال من مسار لمسار آخر اتباع عدة خطوات وهي كالتالي:

1 – إعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية حركته بوقت كاف.

2 – عدم وجود إشارات تمنع الانتقال للمسار المراد الانتقال له.

3 – التأكد من إمكانية ذلك دون تعريض نفسه أو غيره من مستخدمي الطريق للخطر.

4 – التأكد من خلو المسار الآخر من المركبات.

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