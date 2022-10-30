«البحرية الروسية»: موسكو تختبر غواصة نووية إستراتيجية جديدة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت قيادة القوات البحرية الروسية، أن موسكو تختبر غواصة نووية إستراتيجية جديدة.

وأوضحت أن روسيا أجرت اختبارات للاستعداد العملياتي لقواتها النووية الإستراتيجية بإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات.

روسيا للردع الإستراتيجي تبدأ مناورات نووية

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية بدء قواتها للردع الإستراتيجي مناورات بالأسلحة النووية، تابعها الرئيس فلاديمير بوتين عبر الوسط الافتراضي.

وفي بيان له، أشار الكرملين إلى أن المناورات شملت إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات من قاعدة بليسيتسك الفضائية وصاروخ «سينيفا» من بحر بارنتس في تدريبات على هجمات معادية محتملة.

واشنطن تسلم حلف الناتو هذا السلاح النووي الخطير

وحسب مراقبين، فإن هذا يأتي ردًا على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية تسريع خططها لتسليم قنبلة نووية من طراز «B61-12» إلى حلف شمال الأطلسي الـ «ناتو»، مؤكدة أنها قررت تسريع خططها بشأن تسليم القنبلة النووية الخطيرة إلى الحلف في ديسمبر الأول المقبل.

وأوضحت أن مسؤولين أمريكيين تحدثوا في اجتماع مغلق لـ «ناتو» في بروكسل أن تسليم القنبلة المطورة كان من المقرر أن يتم في ربيع عام 2023، وتم تقديم الموعد إلى آخر هذا العام.

اقرأ أيضًا:

أوكرانيا: لا نستبعد تفجير روسيا لمحطة زابوروجيا النووية وإلقاء اللوم علينا