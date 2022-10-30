الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
المؤسسة العامة للحبوب: صرف مستحقات الدفعة العشرين لمزارعي القمح المحلي
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المؤسسة العامة للحبوب: صرف مستحقات الدفعة العشرين لمزارعي القمح المحلي

المؤسسة العامة للحبوب: صرف مستحقات الدفعة العشرين لمزارعي القمح المحلي

المؤسسة العامة للحبوب: صرف مستحقات الدفعة العشرين لمزارعي القمح المحلي
٠١:٢٤:٤٦ م، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت المؤسسة العامة للحبوب عن صرف مستحقات الدفعة العشرين من مزارعي القمح المحلي للذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443 / 1444هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (16,315,249) ريالاً لصافي كمية مستلمة (9,261) طنًا وذلك لـ (29) مزارعًا.

ترسية المناقصة الخامسة لهذا العام لاستيراد 566 ألف طن قمح

كانت المؤسسة العامة للحبوب – المشتري الحكومي للقمح في المملكة – أعلنت ترسية المناقصة الخامسة لهذا العام لاستيراد 566 ألف طن من القمح.

وقالت المؤسسة إن شحنات القمح ستصل من الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود.

وستوزع الشحنات على ميناء جدة و”ميناء ينبع التجاري” ويقع كلاهما غرب المملكة وميناء الدمام شرق المملكة وميناء جازان في الجنوب.

متوسط سعر الطن بلغ 384.75 دولار

وأضافت المؤسسة أن متوسط سعر الطن بلغ 384.75 دولار وتستورد المملكة القمح لتعزيز مخزونها الإستراتيجي.

وتفوق الكمية التي أعلنت عن شرائها المؤسسة في المناقصة التي أطلقتها يوم 20 أكتوبر.

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