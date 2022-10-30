الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
القبض على شخص بحوزته 52 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بعسير
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القبض على شخص بحوزته 52 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بعسير

القبض على شخص بحوزته 52 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بعسير

القبض على شخص بحوزته 52 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بعسير
٠١:٢٣:٤٢ م، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة عسير، بحوزته (52) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وجرى إيقاف الشخص واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

دوريات الأمن

ومؤخرًا، أعلن الأمن العام، قيام دوريات الأمن بمحافظة بيشة في منطقة عسير بالقبض على شخص بحوزته (30) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.

جاء ذلك في بيان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأضاف الأمن العام أن المضبوطات كانت مخفية بسيارة يقودها المقبوض عليه.

وتابع أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليه وإحالته إلى جهات الاختصاص.

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الكلمات الدلالية:
الأمن العام الحشيش الحشيش المخدر دوريات الأمن عسير

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