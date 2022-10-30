رابط التقديم.. أرامكو «ياسرف» توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

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أعلنت شركة ينبع أرامكو للتكريرسينوبك «ياسرف»، عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين من حملة البكالوريوس بمدينة ينبع، وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

– محلل محاسبة.

* المؤهلات و الخبرات:

1 – درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو ما يعادلها.

2 – المطلوب في سنوات الخبرة الحد الأدنى لا يقل عن 5 سنوات.

* المهام الوظيفية:

1 – تعامل مع الحسابات الدائنة اليومية وفقًا لسياسات وإجراءات المحاسبة في ياسرف والمعايير والعمليات المحاسبية الحكومية والدولية.

2 – تقديم المساعدة المطلوبة في وضع مؤشرات الأداء الرئيسية للواجبات المتعلقة بحسابات الدفع والمدينين.

3 – تنفيذ إدخالات إغلاق الحسابات الدائنة والمدينين في نهاية الشهر والسنة والمساهمة في إغلاق جهود الدخول المنسقة جيدًا بين الأطراف المعنية لضمان الحصول على معلومات دقيقة.

4 – المتابعة مع العملاء والبائعين بشأن الفواتير المستحقة ودقة تسجيل المعاملات ذات الصلة في دفاتر المحاسبة ودفاتر الأستاذ العامة.

* التقديم:

– للتقديم والاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط عبر موقع (ياسرف):

– رابط التقديم: (اضغط هنا)