رابط التقديم.. أرامكو «ياسرف» توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس
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أعلنت شركة ينبع أرامكو للتكريرسينوبك «ياسرف»، عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين من حملة البكالوريوس بمدينة ينبع، وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسمى الوظيفي:
– محلل محاسبة.
* المؤهلات و الخبرات:
1 – درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو ما يعادلها.
2 – المطلوب في سنوات الخبرة الحد الأدنى لا يقل عن 5 سنوات.
* المهام الوظيفية:
1 – تعامل مع الحسابات الدائنة اليومية وفقًا لسياسات وإجراءات المحاسبة في ياسرف والمعايير والعمليات المحاسبية الحكومية والدولية.
2 – تقديم المساعدة المطلوبة في وضع مؤشرات الأداء الرئيسية للواجبات المتعلقة بحسابات الدفع والمدينين.
3 – تنفيذ إدخالات إغلاق الحسابات الدائنة والمدينين في نهاية الشهر والسنة والمساهمة في إغلاق جهود الدخول المنسقة جيدًا بين الأطراف المعنية لضمان الحصول على معلومات دقيقة.
4 – المتابعة مع العملاء والبائعين بشأن الفواتير المستحقة ودقة تسجيل المعاملات ذات الصلة في دفاتر المحاسبة ودفاتر الأستاذ العامة.
* التقديم:
– للتقديم والاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط عبر موقع (ياسرف):
– رابط التقديم: (اضغط هنا)