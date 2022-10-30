«الصحة» تُسجل 195 إصابة جديدة بكورونا و 200 حالة شفاء

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 195 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و200 حالة تعافي، وحالة وفاة واحدة.

وقالت وزارة الصحة، إنه تسجيل 195 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصبح الإجمالي 822132 حالة.

200 حالة تعاف

وأضافت أنه تمّ تسجيل 200 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 808170 حالة، ولله الحمد.

وأكّدت “الصحة”، تسجيل حالة وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9406 حالات وفاة.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 160 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و148 حالة شفاء، وحالتي وفاة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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