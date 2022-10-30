أمانة جدة ترصد أكثر من 6000 مخالفة مباني

تواصل – واس:

أسفرت جهود أمانة محافظة جدة، عن رصد 6.041 مخالفة مباني، ورفع أكثر من 987 ألف متر مكعب من المخلفات.

يأتي ذلك ضمن الحملة الوطنية للأمانة للحد من مخلفات البناء، التي تأتي في إطار سعي تحسين المشهد الحضري.

الفرق الميدانية

وأوضحت الأمانة، أن الفرق الميدانية نفذت 4.238 زيارة ميدانية على مواقع المباني قيد الإنشاء والترميم، ورصدت خلالها عدداً من المخالفات المتنوعة، وطبقت حيالها لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وأضافت أنها استقبلت خلال فترة الحملة 11.897 بلاغاً عن مخلفات البناء، مؤكدةً استمرار جهودها في رصد الملاحظات ومباشرة البلاغات.

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