الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
«البحرية الروسية»: موسكو تختبر غواصة نووية إستراتيجية جديدة
المؤسسة العامة للحبوب: صرف مستحقات الدفعة العشرين لمزارعي القمح المحلي
القبض على شخص بحوزته 52 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بعسير
عاجل.. المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي في الصومال
عاجل.. إيقاف تشكيل إجرامي بحوزته 2000 بصمة يستخرج بها شرائح اتصالات
رابط التقديم.. أرامكو «ياسرف» توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

أمانة جدة ترصد أكثر من 6000 مخالفة مباني

أمانة جدة ترصد أكثر من 6000 مخالفة مباني

أمانة جدة ترصد أكثر من 6000 مخالفة مباني
١٢:٣٩:٤٣ م، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

أسفرت جهود أمانة محافظة جدة، عن رصد 6.041 مخالفة مباني، ورفع أكثر من 987 ألف متر مكعب من المخلفات.

يأتي ذلك ضمن الحملة الوطنية للأمانة للحد من مخلفات البناء، التي تأتي في إطار سعي تحسين المشهد الحضري.

الفرق الميدانية

وأوضحت الأمانة، أن الفرق الميدانية نفذت 4.238 زيارة ميدانية على مواقع المباني قيد الإنشاء والترميم، ورصدت خلالها عدداً من المخالفات المتنوعة، وطبقت حيالها لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وأضافت أنها استقبلت خلال فترة الحملة 11.897 بلاغاً عن مخلفات البناء، مؤكدةً استمرار جهودها في رصد الملاحظات ومباشرة البلاغات.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. متحدث أمانة جدة يكشف آخر إنجازات لجنة إزالة العشوائيات

 

الكلمات الدلالية:
أمانة جدة البناء حملة مخلفات البناء مخلفات البناء

مواد ذات صلة

المزيد
توفير كراسي متحركة لخدمة المسنين وذوي الاحتياجات بـ«مطار جدة»

توفير كراسي متحركة لخدمة المسنين وذوي الاحتياجات بـ«مطار جدة»

٠٧:٢٠ م، الثلاثاء، ٠٢ مايو ٢٠١٧
للمعلمين.. طريقة تقديم تظلم على نتائج الرخصة المهنية خلال 60 يومًا

للمعلمين.. طريقة تقديم تظلم على نتائج الرخصة المهنية خلال 60 يومًا

١٠:٢٧ ص، الأربعاء، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
إنشاء أول جامعة أهلية بتخصصات طبية ومستشفى تحمل اسم مكة

إنشاء أول جامعة أهلية بتخصصات طبية ومستشفى تحمل اسم مكة

٠٤:٣١ م، الجمعة، ١٤ أكتوبر ٢٠١٦
إنجاز جديد للتعليم في المملكة.. حصد 3 جوائز بحفل «التميز المدرسي»

إنجاز جديد للتعليم في المملكة.. حصد 3 جوائز بحفل «التميز المدرسي»

٠٧:٣٧ م، الأربعاء، ٣٠ مارس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *