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تزامنًا مع الاحتجاجات.. إيران تُعلن إغلاق المدارس بسبب انتشار الأنفلونزا !
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تزامنًا مع الاحتجاجات.. إيران تُعلن إغلاق المدارس بسبب انتشار الأنفلونزا !

تزامنًا مع الاحتجاجات.. إيران تُعلن إغلاق المدارس بسبب انتشار الأنفلونزا !

تزامنًا مع الاحتجاجات.. إيران تُعلن إغلاق المدارس بسبب انتشار الأنفلونزا !
١٢:٢١:٣١ م، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تزامنًا مع استمرار الاحتجاجات في المدارس والجامعات الإيرانية، أعلن وزير التربية والتعليم الإيراني، أن المدارس في بعض المحافظات والمدن قد تُغلق بسبب الأنفلونزا.

تجمعات احتجاجية لطلاب الجامعات

يأتي هذا مع تجمع طلاب جامعتي «بهشتي» في طهران، و«المعماري» في همدان، في الحرم الجامعي مرددين هتافات ضد النظام، مع هتاف طلاب جامعة قزوين الدولية، احتجاجًا على القمع الواسع وانعدام الأمن.

البرلمان يرفع زيادة رواتب الجيش لقمع التظاهرات

ومع توسع رقعة الاحتجاجات الجارية في إيران، وافق البرلمان الإيراني على زيادة 20 في المائة في رواتب القوات المسلحة، حسب «إيران إنترناشيونال».

اعتقال بعض طلاب كلية التقنية بجامعة طهران

وحسب مجلس نقابات الطلاب الجامعيين، فإن عناصر أمن بزي مدني قاموا باعتقال بعض طلاب كلية التقنية بجامعة طهران، وأجبروهم بعنف على ركوب شاحنة صغيرة، لنقلهم إلى مراكز الاحتجاز .

كما اقتحمت قوات الأمن الإيرانية، السكن الطلابي لجامعة أمير كبير في أراك وسط البلاد، وأصابت بعض الطلاب بجروح، مطلقة قنابل الغاز المسيلة للدموع داخل سكن الطلاب.

ونقلت نقابة الطلاب الإيرانيين عن عدد من الطلبة المحتجزين في الكلية أنهم قد يتعرضون للاعتقال في أي لحظة، وأن الطريق الوحيد لإنقاذهم من ذلك هو تجمع أهالي المنطقة بالقرب من بوابة الكلية للضغط على قوات الأمن لمغادرة المكان.

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الكلمات الدلالية:
احتجاجات إيران الأنفلونزا طلاب المدارس طهران قوات الأمن الإيرانية

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