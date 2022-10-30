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الجنيه المصري يواصل الهبوط أمام الدولار والعملة الأمريكية تُسجل 24 جنيها
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الجنيه المصري يواصل الهبوط أمام الدولار والعملة الأمريكية تُسجل 24 جنيها

الجنيه المصري يواصل الهبوط أمام الدولار والعملة الأمريكية تُسجل 24 جنيها

الجنيه المصري يواصل الهبوط أمام الدولار والعملة الأمريكية تُسجل 24 جنيها
١٢:٢٤:٣٢ م، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت بيانات رسمية أن الجنيه المصري هبط بنحو 4 ٪ إلى 24 جنيه مقابل الدولار مع استئناف التداول، اليوم الأحد، بعد عطلة نهاية الأسبوع.
وانخفض الجنيه بنحو 14.5 ٪ مقابل الدولار يوم الخميس بعد أن أعلنت السلطات عن التزامها بنظام سعر الصرف مرن بشكل دائم تزامنا مع التوصل إلى اتفاق مبدئي للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وجاء الانخفاض بعد قرار البنك المركزي المصري بدء تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة بنسبة 2%، وكذلك البدء في الإلغاء التدريجي لنظام الاعتمادات المستندية في الاستيراد. وكان سعر الجنيه قبل القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري 19.65 جنيها للدولار الواحد.

«المركزي» يُعلن زيادة معدلات الفائدة بمقدر 200 نقطة

وأعلن البنك المركزي المصري في بيان، زيادة معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 في المئة و14.25 في المئة على التوالي.

وقال المركزي المصري في بيان إنه «من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل المركزي، والبالغ 7 في المئة في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022».

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