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في 3 خطوات.. احجز موعدًا في مدارس قيادة السيارات عبر «أبشر»
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في 3 خطوات.. احجز موعدًا في مدارس قيادة السيارات عبر «أبشر»

في 3 خطوات.. احجز موعدًا في مدارس قيادة السيارات عبر «أبشر»

في 3 خطوات.. احجز موعدًا في مدارس قيادة السيارات عبر «أبشر»
١٢:٣٠:٤٢ م، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت منصة “أبشر” أنه يمكن حجز موعد تعليم القيادة في مدارس قيادة السيارات، في 3 خطوات بسيطة تتم إلكترونيا عبر المنصة.

جاء ذلك في إنفوجراف نشرته منصة أبشر على حسابها بموقع “تويتر”.

خطوات حجز موعد في مدارس قيادة السيارات عبر أبشر

والخطوات الثلاثة، وفق المنصة، هي:

1 -الدخول إلى منصة أبشر واختيار مواعيد.

2 -اختيار المرور ثم الضغط على حجز موعد جديد.

3 -اختيار خدمة التدريس في مدارس تعليم لقيادة ثم اختيار الموعد.

ومؤخرًا، أكدت الإدارة العامة للمرور، أنه لا يمكن سجل المركبة لمن لا يسمح له بالقيادة فيما عدا الشخص الاعتباري.

وفي وقت سابق، أكدت الإدارة العامة للمرور، على أهمية تجديد رخصة القيادة في وقتها، موضحة أن عدم تجديد الرخصة يترتب عليه فرض غرامة.

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