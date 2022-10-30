«كوبرا الملك» تثير الذعر بعد هروبها في السويد

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هربت أفعى من نوع “الكوبرا الملك” مجددًا بعدما حدد طاقم الحديقة موقعها داخل جدار. جاء ذلك بعد أسبوع من فرارها اللافت من جحرها في حديقة حيوانات سويدية.

وكان الثعبان قد فر السبت الفائت عبر أحد الأضواء المثبتة في قفصه بعد بضعة أيام فقط على وصوله إلى حديقة سكانسن للحيوانات في ستوكهولم.

وأُطلق على الثعبان الهارب اسم “هوديني”، في إشارة إلى نجم فنون التخفي الأمريكي المجري الشهير هاري هوديني.

وأغلقت حديقة الحيوانات قسم الزواحف بعد الفرار ولتحديد موقعه، رش الموظّفون الدقيق ونصبوا فخاخًا لاصقة. كما استعانوا بكاميرات خاصة زودتهم بها السلطات الجمركية للتفتيش في نقاط خارجة عن متناولهم.

الثعبان كان يتمتع بامتيازٍ مقارنةً بالأفاعي الأخرى

وقالت إدارة حديقة الحيوانات إن “هوديني” كان يتمتع بامتياز مقارنة بالأفاعي السابقة في الموقع، إذ أن طاقم الحديقة استبدل أخيراً مصابيح الإنارة فوق قفص الزواحف بأخرى أقل استهلاكا للطاقة وأقل حرارة بكثير مقارنة بالمصابيح السابقة التي كانت تُبعد الزواحف.

الكوبرا الملك، نوع من الثعابين السامة المستوطنة في الأدغال في جنوب وجنوب شرق آسيا. العضو الوحيد في جنس Ophiophagus، يمكن تمييزه عن الكوبرا الأخرى، وأكثرها وضوحًا في حجمه وأنماط العنق.

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