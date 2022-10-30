عاجل.. المملكة تُعلن تعازيها للعراق جراء حادثة انفجار صهريج في بغداد

تواصل – واس:

أعربت وزارة الخارجية، عن خالص تعازي ومواساة المملكة لجمهورية العراق الشقيقة، جراء حادثة انفجار صهريج داخل مرآب سيارات في شرق العاصمة العراقية بغداد، والذي نتج عنه وقوع عددٍ من الضحايا والمصابين.

كما قدمت المملكة التعازي لأسر وأقارب المتوفين، وللشعب العراقي الشقيق، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

9 قتلى على الأقلّ و13 جريحًا في الحادث

وأكدت السلطات العراقية، مقتل 9 أشخاص على الأقلّ وإصابة 13 بجروح بحادث انفجار صهريج ليل السبت داخل مرأب سيارات في شرق بغداد، بحسب مصادر أمنية وطبية.

الرئيس العراقى يدعو لفتح تحقيق في الحادث

فيما طالب الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، بسرعة فتح تحقيق في حادث انفجار صهريج شرقي العاصمة العراقية بغداد ومحاسبة المقصرين، موضحًا أنه يتابع باهتمام النتائج المؤلمة لحادث انفجار الصهريج في حي البنوك ببغداد وتسببه بوقوع ضحايا وأضرار”.

وأوضح قائد عمليات بغداد، أن الانفجار أدى إلى تطاير أجزاء صهريج وتسببت في إصابة عدد من المواطنين حول أحد الملاعب في منطقة الطالبية شرقي العاصمة العراقية، لافتًا إلى أن الأدلة الجنائية تعمل في موقع الحادث لمعرفة سبب الانفجار.