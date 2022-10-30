الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
خارج دولهم.. 562 ألف خليجي استفادوا من الخدمات الصحية بدول مجلس التعاون
عاجل.. المملكة تُعلن تعازيها للعراق جراء حادثة انفجار صهريج في بغداد
في شهر.. «الجوازات» تصدر 16510 قرارات إدارية وتُحذر هؤلاء
«الجوازات»: يمكن تسلم جواز السفر بعد تجديده بهذه المدة القصيرة
شاهد.. طائرات أوكرانية تهاجم أسطول البحر الأسود الروسي
أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عاجل.. المملكة تُعلن تعازيها للعراق جراء حادثة انفجار صهريج في بغداد

عاجل.. المملكة تُعلن تعازيها للعراق جراء حادثة انفجار صهريج في بغداد

عاجل.. المملكة تُعلن تعازيها للعراق جراء حادثة انفجار صهريج في بغداد
١١:٥٥:٣٨ ص، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

أعربت وزارة الخارجية، عن خالص تعازي ومواساة المملكة لجمهورية العراق الشقيقة، جراء حادثة انفجار صهريج داخل مرآب سيارات في شرق العاصمة العراقية بغداد، والذي نتج عنه وقوع عددٍ من الضحايا والمصابين.

كما قدمت المملكة التعازي لأسر وأقارب المتوفين، وللشعب العراقي الشقيق، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

9 قتلى على الأقلّ و13 جريحًا في الحادث

وأكدت السلطات العراقية، مقتل 9 أشخاص على الأقلّ وإصابة 13 بجروح بحادث انفجار صهريج ليل السبت داخل مرأب سيارات في شرق بغداد، بحسب مصادر أمنية وطبية.

الرئيس العراقى يدعو لفتح تحقيق في الحادث

فيما طالب الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، بسرعة فتح تحقيق في حادث انفجار صهريج شرقي العاصمة العراقية بغداد ومحاسبة المقصرين، موضحًا أنه يتابع باهتمام النتائج المؤلمة لحادث انفجار الصهريج في حي البنوك ببغداد وتسببه بوقوع ضحايا وأضرار”.

وأوضح قائد عمليات بغداد، أن الانفجار أدى إلى تطاير أجزاء صهريج وتسببت في إصابة عدد من المواطنين حول أحد الملاعب في منطقة الطالبية شرقي العاصمة العراقية، لافتًا إلى أن الأدلة الجنائية تعمل في موقع الحادث لمعرفة سبب الانفجار.

الصورة

الكلمات الدلالية:
العراق انفجار صهريج برقية تعزية بغداد عبد اللطيف رشيد وزارة الخارجية

مواد ذات صلة

المزيد
محافظ هيئة الكهرباء: فواتير الـ 300 ريال لن تتأثر بزيادة التعرفة

محافظ هيئة الكهرباء: فواتير الـ 300 ريال لن تتأثر بزيادة التعرفة

٠٢:١٠ م، الجمعة، ٠١ يناير ٢٠١٦
لمواجهة الصين.. تايوان تعتزم نشر نظام دفاعي مضاد للطائرات المسيرة

لمواجهة الصين.. تايوان تعتزم نشر نظام دفاعي مضاد للطائرات المسيرة

٠٨:١٧ ص، الخميس، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
سفارة المملكة ببريطانيا: الأولوية لقضية «ناهد المانع» حتى تأخذ العدالة مجراها

سفارة المملكة ببريطانيا: الأولوية لقضية «ناهد المانع» حتى تأخذ العدالة مجراها

١٢:٢٧ ص، الثلاثاء، ٠٢ يونيو ٢٠١٥
نائب خادم الحرمين يُعزِّي في وفاة الأميرة مشاعل بنت عبدالمحسن

نائب خادم الحرمين يُعزِّي في وفاة الأميرة مشاعل بنت عبدالمحسن

٠٣:٢٥ م، الخميس، ٣٠ يوليو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *