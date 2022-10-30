خارج دولهم.. 562 ألف خليجي استفادوا من الخدمات الصحية بدول مجلس التعاون

تواصل – فريق التحرير:

كشف مجلس الإحصاء الخليجي، أن عدد المستفيدين من مواطني دول مجلس التعاون من الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية في الدول الأعضاء الأخرى، بلغ 562 ألف مواطن خليجي.

جاء ذلك في إنفوجراف نشره مجلس الإحصاء على حسابه بموقع “تويتر”.

الخدمات الصحية في دول الخليج

وقال المجلس إن عدد المستفيدين من مواطني دول مجلس التعاون من الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية في الدول الأعضاء الأخرى، بلغ 562 ألف مواطن خليجي، عام 2020، بزيادة نحو 40 ألفًا عن عام 2019.

ومؤخرًا، دشن وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر الأمانة العامة في الرياض “المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها”، الذي تم اعتماد إنشائه بقرار المجلس الأعلى في الدورة الحادية والأربعين “قمة السلطان قابوس والشيخ صباح” (العلا – يناير 2021).

ومن ضمن أهداف المركز، تعزيز التنسيق، وبناء المعرفة وإنتاج الأدلة للتمكين من الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، والتخفيف من حالات الطوارئ الصحية العامة، وتعزيز المجتمعات المحلية الصحية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون.

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