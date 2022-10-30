في شهر.. «الجوازات» تصدر 16510 قرارات إدارية وتُحذر هؤلاء

تواصل – واس:

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, 16510 قرارات إدارية خلال شهر ربيع الأول 1444 هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

«الجوازات» تحذر هؤلاء

وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

وطالبت المديرية جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم «911» في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم «999» في بقية مناطق المملكة.

تجديد هوية مقيم بشكل ربع سنوي

وفي وقت سابق، كشفت الإدارة العامة للجوازات إنه بإمكان صاحب العمل إصدار وتجديد هوية مقيم بشكل ربع سنوي عبر منصة أبشر أعمال و مقيم.

وأوضحت الجوازات أنه ستمكن الآلية الجديدة صاحب العمل من تجديد الإقامات عبر منصة أبشر ومنصة مقيم؛ بحسب حاجة صاحب العمل لمدد متفاوتة.

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