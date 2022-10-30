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«الجوازات»: يمكن تسلم جواز السفر بعد تجديده بهذه المدة القصيرة
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«الجوازات»: يمكن تسلم جواز السفر بعد تجديده بهذه المدة القصيرة

«الجوازات»: يمكن تسلم جواز السفر بعد تجديده بهذه المدة القصيرة

«الجوازات»: يمكن تسلم جواز السفر بعد تجديده بهذه المدة القصيرة
١١:٣٦:٥٣ ص، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن تسلم جواز السفر بعد تجديده بـ 3 أيام فقط.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، ردًا على سؤال حول موعد وكيفية تسلم جواز السفر بعد تجديده.

وردت الجوازات قائلة: “يتم استلام جواز السفر المجدد بعد 3-5 أيام عمل من إتمام الإجراء، بمراجعة إدارة الجوازات بمنطقتك، ويتطلب إحضار الجواز القديم والهوية الوطنية لنتمكن من خدمتك”.

وتابع: “يتطلب حجز موعد إلكتروني مسبق، ويمكنك طلب إيصاله عبر البريد السعودي حسب الصورة المرفقة”.

خطوات إيصال جواز السفر السعودي

وفي السياق، كشفت المديرية العامة للجوازات عن خطوات إيصال جواز السفر السعودي بعد تجديده آليًا من منصة أبشر، وذلك عبر مؤسسة البريد (سُبل)

وفي إنفوجراف توضيحي نشرته الجوازات على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ أوضحت الخطوات في التالي:

1 ـ إحضار نموذج إشعار التجديد للجواز من حساب المستفيد في منصة أبشر وتسليمه لموظف البريد.

2 ـ إحضار الجواز القديم وتسليمه لموظف البريد.

3 ـ التأكد من العنوان الوطني المسجل أو تسجيل عنوان وطني جديد.

4 ـ سداد الرسوم المستحقة للتوصيل.

5 ـ وضع الجواز القديم وإشعار التجديد في الملف المخصص لذلك وتسليمه لموظف البريد.

6 ـ سيتم إرسال الجواز المجدد مع الجواز القديم بعد تخريمه إلى عنوانك الوطني عبر البريد (سُبل).

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في 6 خطوات.. إيصال جواز السفر بعد تجديده آليًا عبر «سُبل»

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