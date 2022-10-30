الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
انخفاض أسعار الذهب اليوم الأحد.. وعيار 21 يسجل 174 ريالاً
إحكام: هذا الشرط ضروري لقبول طلبات تملك العقارات
في مؤتمر المحاكاة بالرياض.. 24 متحدثًا دوليًا يدلون بخبراتهم الصحية
للأمهات.. 3 نصائح لوقاية طفلك من الإنفلونزا ونزلات البرد
أعلاها 36 درجة.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة
تراجع أرباح «سابك» بنسبة 67% خلال الربع الثالث من 2022 إلى 1.8 مليار دولار

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأحد.. وعيار 21 يسجل 174 ريالاً

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأحد.. وعيار 21 يسجل 174 ريالاً

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأحد.. وعيار 21 يسجل 174 ريالاً
١٠:٥٧:٠١ ص، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022 في الأسواق، وسجل عيار 24 حوالي 199.01 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 182.43 ريال.

عيار 21 يسجل 174.14 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 174.14 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 149.26 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 116.09 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 99.50 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6189 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1393 ريالات، وأسعار كيلو الذهب 199,008 ريالاً.

تراجع مستمر لأسعار الذهب في الأسواق

وأول أمس، سجلت أسعار الذهب انخفاضًا آخر، حيث سجل عيار 24 حوالي 198.69 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 182.14 ريال.

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 173.86 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 149.02 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 115.90 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 99.35 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6179 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1391 ريالات، وأسعار كيلو الذهب 198,693 ريالاً.

اقرأ أيضًا:

انخفاض أسعار الذهب بشكل طفيف وعيار 21 يسجل 176 ريالاً

صور مثيرة للجدل بشأن احتياطي الذهب في دولة عربية.. هذه حقيقتها

أسعار الذهب في المملكة اليوم.. عيار 21 يسجل 174 ريالاً

أسعار العملات والنفط والذهب والمعادن اليوم

الكلمات الدلالية:
أسعار الذهب الذهب عيار 21 عيار الذهب اليوم

مواد ذات صلة

المزيد
«الصحة»: مزايا متعددة تنتظر الأطباء بعد «خصخصة القطاع»

«الصحة»: مزايا متعددة تنتظر الأطباء بعد «خصخصة القطاع»

٠٨:٤٤ ص، الأحد، ١٨ ديسمبر ٢٠١٦
صبيا.. اعتماد خيار التعليم عن بعد حفاظاً على سلامة الطلاب

صبيا.. اعتماد خيار التعليم عن بعد حفاظاً على سلامة الطلاب

٠٥:٥٣ م، الخميس، ١٣ أغسطس ٢٠١٥
الحج تبعد 100 مطوف تزيد أعمارهم عن “65” من الخدمة الميدانية 

الحج تبعد 100 مطوف تزيد أعمارهم عن “65” من الخدمة الميدانية 

٠٧:٥٠ ص، الثلاثاء، ١١ نوفمبر ٢٠١٤
ارتفاع عدد ضحايا “حادث رماح” لاثنين بعد وفاة طفل نقله الأهالي

ارتفاع عدد ضحايا “حادث رماح” لاثنين بعد وفاة طفل نقله الأهالي

١٠:٢٥ م، الجمعة، ٢٦ ديسمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *