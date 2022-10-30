انخفاض أسعار الذهب اليوم الأحد.. وعيار 21 يسجل 174 ريالاً

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انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022 في الأسواق، وسجل عيار 24 حوالي 199.01 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 182.43 ريال.

عيار 21 يسجل 174.14 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 174.14 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 149.26 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 116.09 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 99.50 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6189 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1393 ريالات، وأسعار كيلو الذهب 199,008 ريالاً.

تراجع مستمر لأسعار الذهب في الأسواق

وأول أمس، سجلت أسعار الذهب انخفاضًا آخر، حيث سجل عيار 24 حوالي 198.69 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 182.14 ريال.

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 173.86 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 149.02 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 115.90 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 99.35 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6179 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1391 ريالات، وأسعار كيلو الذهب 198,693 ريالاً.

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