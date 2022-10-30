في مؤتمر المحاكاة بالرياض.. 24 متحدثًا دوليًا يدلون بخبراتهم الصحية

تواصل – واس:

تحت رعاية معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، ينطلق المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية الخامس، يوم الأحد السادس من شهر نوفمبر 2022، بمشاركة 26 متحدثًا دوليًا.

ويشارك في المؤتمر بالرياض، 8 شراكات أكاديمية دولية غير مسبوقة تمثل أكثر من أتحاد دولي ودول مختلفة، ونخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين في مجال المحاكاة الصحية بعدد يتجاوز 60 متحدثاً منهم 24 متحدثا دولياً، إضافة إلى مشاركة العديد من القطاعات الحكومية، وشركات القطاع الخاص.

محاكاة الرعاية الصحية إلى أبعد مدى

وتحت شعار “محاكاة الرعاية الصحية إلى أبعد مدى”, يتخلل المؤتمر 40 ورشة عمل تُقدم من قبل مختصين في المحاكاة الصحية، و15 جلسة حوارية تشمل محاور المؤتمر الرئيسية.

فيما يحتوي المؤتمر على مسارات تعليمية متخصصة في مجال المحاكاة وتشمل التدريب بالمحاكاة الصحية في الطب العسكري الميداني، وتعليم التمريض المرتكز على المحاكاة الصحية، إلى جانب التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في المحاكاة الصحية، والتعليم من خلال (المرضى المعياريين ).

ويشهد المؤتمر مسابقات نوعية ومتخصصة في مجال المحاكاة، تتمثل في مسابقة الهاكاثون في مجال المحاكاة في الرعاية الصحية، حيث تُعد الأولى من نوعها، ومسابقة المولاج من خلال قولبة ومحاكاة الإصابات والأمراض، وقصص النجاح للمبدعين والملهمين في مسيرة المحاكاة، وحاضنة الأبحاث في المحاكاة وسلامة المرضى.

ويحتوي المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية على برنامج علمي معتمد على مدى خمسة أيام بأكثر من 160 ساعة تعليم طبي مستمر من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية, ويمكن التسجيل في المؤتمر من خلال رابط التالي: Shsc.sa.

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