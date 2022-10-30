إحكام: هذا الشرط ضروري لقبول طلبات تملك العقارات

تواصل – فريق التحرير:

كشفت منصة “إحكام” عن شرط ضروري لقبول طلبات تملك العقارات، وذلك في ردها على أحد المستفيدين.

وقال المستفيد: “عندي أرض سكنية وهي محياه بعد 1387هـ، ويوجد عليها مشهد إثبات ملكية وشهود على ذلك، وقمت بإخالها إحكام، هل ذلك يمكنني من الحصول عى وثيقة تملك”.

وردت منصة إحكام: مرحباً بك، جميع الطلبات يشترط فيها وجود الإحياء قبل أمر المنع الصادر بتاريخ 9 / 11/ 1387هـ، وستقوم اللجان بتطبيق القواعد والضوابط والتعليمات المنصوص عليها.

4 شروط لتملك العقار

وكان أمين عام الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، أحمد الصقر، أكد أن شروط تملك العقارات تتمثل في:

1 – أن يكون العقار محل طلب التملك قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) في 1387/11/9هـ

2- أن يقدم الطلب قبل تاريخ 5/5/ 1444هـ

3- ألّا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.

4- تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب وفق الشروط المنصوص عليها بالقواعد.

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