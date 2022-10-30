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تراجع أرباح «سابك» بنسبة 67% خلال الربع الثالث من 2022 إلى 1.8 مليار دولار
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تراجع أرباح «سابك» بنسبة 67% خلال الربع الثالث من 2022 إلى 1.8 مليار دولار

تراجع أرباح «سابك» بنسبة 67% خلال الربع الثالث من 2022 إلى 1.8 مليار دولار

تراجع أرباح «سابك» بنسبة 67% خلال الربع الثالث من 2022 إلى 1.8 مليار دولار
١٠:٤٤:٣٨ ص، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تراجع صافي أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” بنسبة 67.14% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 1.84 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل صافي ربح نحو 5.6 مليار ريال في الربع المماثل من 2021.

وتراجعت أرباح “سابك” في الربع الثالث من 2022، بنسبة 76.8% مقارنة بصافي ربح نحو 7.93 مليار ريال في الربع الثاني من 2022.

وقالت “سابك” في بيان على “تداول السعودية”،  إن سبب انخفاض صافي الربح في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع تكلفة المبيعات وارتفاع تكاليف الشحن والتوزيع، رغم زيادة في الكميات المباعة.

وأضافت أنها سجلت مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية بمبلغ 0.51 مليار ريال.

إيرادات “سابك” تبلغ 46.87 مليار ريال في الربع الثالث من 2022

وبلغت إيرادات “سابك” 46.87 مليار ريال في الربع الثالث من 2022، مقارنة بإيرادات نحو 43.7 مليار ريال في الربع المماثل من 2021، بارتفاع 7.25%.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، تراجع صافي أرباح “سابك” بنسبة 10.28% إلى نحو 16.24 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 18.1 مليار ريال أرباح الفترة المماثلة من 2021.

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الكلمات الدلالية:
أرباح سابك الزكاة والضريبة الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك

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