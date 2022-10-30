عاجل.. «البنك المركزي» يطرح «مسودة الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد»

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أعلن البنك المركزي طرح مشروع “مسودة الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد” لطلب مرئيات العموم، داعيًا في هذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين – تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة – إلى إبداء المرئيات والملاحظات على المشروع، وذلك عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وتأتي هذه الخطوة؛ انطلاقًا من جهود البنك المركزي المستمرة لتطوير قطاع التمويل، وعدالة التعاملات فيه، واستمرارًا لجهوده في تعزيز حماية عملاء المؤسسات المالية.

الصيغة النموذجية تشمل منتجات التمويل الاستهلاكي

وبيَّن البنك المركزي أن هذه الصيغة النموذجية تشمل منتجات التمويل الاستهلاكي، والتي تهدف إلى تقليص فجوات الاختلاف والتفاوت في عقود التمويل الاستهلاكي بين جهات التمويل التي تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي، وذلك من خلال بيان كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على هذه العقود، والحد من النزاعات التي تنشأ عنها.

وأضاف أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع “مسودة الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد” خلال (15) يومًا، علمًا أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ بغرض اعتماد النسخة النهائية لهذه الصيغة النموذجية. ويمكن الاطلاع على مشروع المسودة من خلال زيارة منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر (الرابط).

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