من هذه الجنسيات.. كوريا تُعلن مقتل أكثر من 19 أجنبيًا في حادث التدافع

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أعلنت سلطات كوريا الجنوبية، أن عدد قتلى التدافع في سول ارتفع إلى 1150 وإصابة أكثر من 200، وأنها لا تستبعد ارتفاع عدد ضحايا كارثة التدافع.

مواطنون من إيران والصين وأوزبكستان

وأوضحت إدارة الإطفاء في كوريا الجنوبية، أن ما لا يقل عن 19 أجنبيًا بين قتلى حادث التدافع، وهم مواطنون من إيران والصين وأوزبكستان والنرويج.

حادثة التدافع وقعت في ممر ضيق للغاية

وأكدت السلطات، أن حادثة التدافع وقعت في ممر ضيق للغاية في منطقة مزدحمة بالزوار، وأن معظم ضحايا التدافع في كوريا الجنوبية من الفتيات.

فيما تعهد رئيس كوريا الجنوبية، بإجراءات لمنع تكرار حادث التدافع، مؤكدًا أنه قرر تعليق الفعاليات الرياضية والفنية في كوريا الجنوبية لمراجعة إجراءات الأمن.

وأفادت وكالة «يونهاب» للأنباء أن الحادث وقع فى سيئول خلال توافد حشد ضخم على منطقة بوسط العاصمة الكورية الجنوبية للاحتفال بإحدى المناسبات، مشيرة إلى أنه وقع حادث واسع النطاق بعد ظهر أمس في إتايوان دونغ يونغسان جو في سيئول، حيث تجمعت الحشود لبدء الاحتفالات.

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وذكرت إدارة الإطفاء أن قسم الإنعاش القلبي والرئوي قام بإسعافات لعشرات الأشخاص الذين أصيبوا بسكتة قلبية وتم نقلهم إلى مستشفى قريب.

وأشارت الوكالة إلى أن الحفلات أقيمت في أماكن مختلفة في عطلة نهاية الأسبوع، ويُعتقد أن الحادث وقع أثناء تجمع حشد في زقاق ضيق على طريق منحدر بالقرب من فندق هاميلتون.

وأكدت السلطات أن شرطة العاصمة سيئول ستنشئ مقرًا للتحقيق في الظروف المحددة للحادث، مثل ما إذا كانت الشركات في إتايوان والمناطق المحيطة بها قد أوفت بإجراءات السلامة الخاصة بها.