جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن توفر 243 وظيفة.. رابط التقديم

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أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي على تويتر ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر 243 وظيفة إدارية وصحية وتقنية شاغرة بنظام التعاقد.

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

المسميات الوظيفية:

– طبيب نائب. (عدة تخصصات)

– طبيب مقيم. (عدة تخصصات)

– اخصائي تشغيل ذاتي.

– فني تغذية.

– فني تغذية مساعد.

– فني علاج طبيعي.

– فني علاج طبيعي مساعد.

– مترجم لغة الإشارة.

– مدرب رياضي ممارس أول.

– مصمم نظم.

– مطور برامج.

– فني زراعي ممارس.

– مشرف صحة وسلامة مهنية.

– فني هندسة كهربائية.

– بحار متقدم.

– بحار ممارس.

– مهندس حاسب آلي.

– فني دعم تقنية معلومات ممارس.

– فني دعم تقنية معلومات.

– أخصائي قانوني مساعد.

– مساعد إحصاء.

– فني صوت ممارس أول.

– فني مونتاج.

– أخصائي وثائق ومحفوظات مساعد.

– أمين محفوظات مساعد.

– أخصائي نفسي.

– فني دعم تقنية معلومات.

– مترجم لغة اشارة.

– مترجم مساعد.

– حاضنة أطفال ممارس ثاني.

– حاضنة أطفال ممارس.

– مدرب رياضي ممارس أول.

المؤهلات المطلوبة:

– شهادة الكفاءة.

– شهادة الثانوية.

– شهادة الدبلوم.

– درجة البكالوريوس فأعلى.

الوثائق المطلوبة:-

– الهوية الوطنية.

– الـمؤهل العلمي المطلوب.

– الخبرات المكتسبة مع شهادة التأمينات الاجتماعية .

– السـيرة الذاتية.

– شهادة التصنيف والتسجيل المهني [للوظائف الصحية] سارية المفعول.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/04/05هـ الموافق 2022/10/30م، وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/09هـ الموافق 2022/11/03م.

طريقة ورابط التقديم:

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