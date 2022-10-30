كيف تصنع المستحيل؟.. 10 نصائح للنجاح في حياتك العملية

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يتحرك بعض الناس في الحياة بطريقة عشوائية دون تحديد أهداف واضحة يسعون لتحقيقها، لذا فإن هؤلاء يكونون أكثر عرضة دائمة للسقوط والإخفاق وتمر الأيام عليهم دون تحقيق أي نجاح يذكر.

ولكي يستطيع الإنسان اجتياز العواقب في طريقه، عليه التفكير دائمًا وأبدًا في حلول جديدة تجعله قادرًا على مواصلة مشوار الحياة، وهناك 10 خطوات ونصائح لتحقيق النجاح في الحياة العملية.

سواء كنت طالبًا أو عاملاً فإن اتباع النصائح الآتية سيكون مفيدًا جدًا لك.

1- تجاوز المشكلات التي تواجهها أولاً بأول

من الفروقات الأساسية بين الناجحين والفاشلين أن الناجحين “يهاجمون” المشكلة مباشرة، فيحلونها، بينما يعمد الفاشلون إلى الدوران حول المشكلة ثم يتركونها من دون حل، وبينما يقول الناجحون: “تعالوا نبحث عن حل لهذه المشكلة” نرى الفاشلين يقولون: “لا حل لهذه المشكلة” .

2-استمر في طريقك ولا تتراجع عنها أبدًا

من الضروري لمن يريد النجاح أن يلغي من قاموسه التراجع إلا في الحالات النادرة التي يكون مضطرًا فيها إلى ذلك، على أن يكون تراجعه مقدمة لانطلاقة جديدة.

3- ابتعد دائمًا عن العمل من المنزل

إن البيت ليس حتمًا الخيار الأفضل للعمل؛ لأن تداخل أمور العائلة وقضايا العمل يؤثر سلباً في العمل والعائلة معاً .

ولو كان لا بد من العمل في البيت، فمن الأفضل أن يكون ذلك في غرفة منفصلة قدر الإمكان، وأن تكون وسائل الارتباط مثل الهاتف والفاكس وغير ذلك، مختلفة عن الوسائل التي تستخدم للبيت وللعائلة.

4- ركّز على الجوانب الفعالة

على كل موظف أن يركّز في عمله على الجوانب التي تؤثر في عمل الشركة وفاعليتها، كذلك، لا يقتصر النجاح المهني على عدد الساعات التي يعملها المرء وإنما يعتمد على قيمة المنتج النهائي.

5- حوّل أمنياتك إلى أهداف

جميع البشر لديهم أمنيات يرجون أن تتحقق يومًا ما، إلا أن القلة منهم يملكون أهدافاً في حياتهم، فالتمنيات تختلف عن الأهداف، حيث إن الأولى هي عادة مبهمة، وبعيدة المنال، بينما الأهداف محددة وقابلة للتطبيق .

6- عش من أجل شيء

بعض الناس يعيشون حياتهم من دون هدف. إن قيمة الحياة ليست لذاتها، بل لما تعاش من أجله، والناجحون هم أولئك الذين يملكون “سبباً” يعيشون من أجله، و”هدفاً” يسعون إلى تحقيقه، و”مهمة” يريدون إنجازها، ويا حبذا لو تكون تلك المهمة إنسانية ينتفع منها الجميع، لا مسألة شخصية لا تنفع إلا صاحبها.

7- كن مستعدًا لدفع الثمن

لا يمكنك أن تحصل على خبز من دون أن تدفع ثمنه، كذلك لا يمكنك أن تحرز النجاح في أي حقل من حقول الحياة إلا إذا كنت مستعداً لدفع ثمنه .

والثمن اللازم للنجاح ليس بالطبع مالاً، وإنما هو العمل، وبذل الجهد، والنشاط، وهي أمور يملكها الناس لكن البعض منهم غير مستعد لدفعها عملياً.

8- حاول أن تكون الأفضل دائمًا

كل الناس بشكل أو آخر يقومون ببعض الأعمال، ولكن الناجحين هم وحدهم يقومون بأجود الأعمال. وأفضل طريقة لكي تكون مثلهم هو أن تقلد الذين يقومون بالأفضل دائماً.

9- لا تتأخر في أعمالك

لو أن شخصاً كان يملك كل الصفات اللازمة للنجاح، ولكنه كان يتأخر دائماً في إنجاز أعماله وواجباته، فهو حتماً سيكون في المؤخرة تماماً، كما أنه لو تسابق مجموعة من الرجال وكانوا متساوين في قوة العضلات، فإن الذي لا يبذل الجهد الكافي لإحراز قصب السبق سيكون خاسراً، ولن تشفع له قوة عضلاته بشيء.

10- فكّر دائمًا في الجديد

يجب عليك دائمًا أن تبحث عن طرق جديدة لتغيير حياتك نحو الأفضل، وقد يكون من بين هذه الطرق مثلاً البحث عن وظيفة جديدة لتحسين وضعك المادي والمعيشي.

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