تنبيه متقدم من «الأرصاد»: أمطار رعدية على هذه المناطق حتى الـ 8 مساءً

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدمًا بشأن توقعات بهطول أمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتدني في مستوى الرؤية خاصة على الطرق والأماكن المفتوحة، في هذه المناطق:

1 – منطقة الجوف، وتشمل « القريات وطبرجل وأبو عجرم ودومة الجندل وسكاكا».

2 – الحدود الشمالية، وتشمل «رفحاء وطريف وحزم الجلاميد وطريف وعرعر والعويقيلة ورفحاء».

3 – منطقة الباحة، وتشمل «الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد».

4 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل «العاصمة المقدسة والعرضيات وأضم وبني يزيد وفيا وميسان والشفا والطائف والهدا والسيل الكبير والقنفذة والمظيلف وثول ورابغ والجموم وبحره والليث والكامل ورهاط ومدركة».

أمطار رعدية على منطقة عسير

5 – منطقة عسير، وتشمل «محافظات المجاردة وبارق ورجال المع ومحايل»، مشيرًا أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

أمطار رعدية على منطقة جازان

6 – منطقة جازان، وتشمل محافظات «الحرث، والدائر وبني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب»، مبينًا أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

سحب ممطرة ورياح نشطة على هذه المناطق

كما توقع المركز، ظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة، وكذلك على منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

استمرار انخفاض درجات الحرارة مع الحالة المطرية

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار انخفاض درجات الحرارة مع تواصل الحالة المطرية، حيث تتعرض مناطق جنوب المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة، تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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