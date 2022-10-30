ماذا يعني الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة؟ «الحصيني» يُجيب

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أوضح خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن الانخفاض التدريجي في الحرارة، يعني أن يأتي الشتاء بشكل ناعم على الإنسان والحيوان والنبات، وهذا بدوره يخفف من معاناة الناس من ناحية الأمراض الموسمية مثل الزكام والإنفلونزا والحمى.

من فضل الله أن الشتاء لا يأتي دفعة

وأضاف على حسابه في «تويتر»، أن ذلك يعني أيضًا قلة العواصف الغبارية وذلك بسبب عدم وجود فوارق حرارة، وأنه من نعم الله على عباده أن الشتاء لا يأتي دفعة واحدة وإنما بشكل متدرج، فخلال شهرين سابقين كان هناك انخفاض في الحرارة مقداره 10درجات مئوية بشكل متدرج من الأربعينات إلى الثلاثينات، حيث غلب على الأجواء الاستقرار والذي من المتوقع عدم استمراره مع اقترب الشتاء.

أول أيام المنزلة الثانية من منازل الوسم

وأشار إلى أن أول أيام المنزلة الثانية من منازل الوسم وهو السماك، بدأت أمس السبت الذي وافق 1444/4/4هـ، وأن أهم ظواهره المناخية، هي:

1 – أيامه 13 يومًا.

2 – غزير المطر.

3 – هو آخر النجوم الشامية.

4 – هو النجم الخامس من نجوم الخريف.

5 – تزداد فيها برودة الأجواء ليلًا؛ وتخف الحرارة نسبيًا نهارًا.

6 – تقل الرغبة لشرب الماء لازدياد البرودة مع تقدم الأيام.

استمرار انخفاض درجات الحرارة مع الحالة المطرية

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار انخفاض درجات الحرارة مع تواصل الحالة المطرية، حيث تتعرض مناطق جنوب المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة، تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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