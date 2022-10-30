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تريند “التاريخ المميز” يتصدر في المملكة.. ومغردون: وثقوا تلك اللحظات لأحفادكم
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تريند “التاريخ المميز” يتصدر في المملكة.. ومغردون: وثقوا تلك اللحظات لأحفادكم

تريند “التاريخ المميز” يتصدر في المملكة.. ومغردون: وثقوا تلك اللحظات لأحفادكم

تريند “التاريخ المميز” يتصدر في المملكة.. ومغردون: وثقوا تلك اللحظات لأحفادكم
٠٩:١٥:٥٠ ص، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “#التاريخ_المميز” التريند في المملكة، فيما دعا مغردون إلى توثيق المواقف واللحظات المهمة فيه وهو الموافق “4/4/1444” هجريا.

ووثق أحد الأشخاص مقطع فيديو تركه لأحفاده بعد 100 عام، حيث سيأتي تاريخ مميز آخر وهو “5-5-1555″، داعيًا إلى تذكره بهذه الكلمات والدعاء له لأنه سيكون قد غادر الحياة.

مغردون يتداولون فيديوهات ومواقف لا تنسى

وقالت مغردة: 1444/4/4 شعور جداً مختلف ليوم جميل ومختلف أتمنى بهذا اليوم ان يعوضني عوضّ الصابرين يارب يا الله، اللهم عوض أوسع وأجمل مما فقدت ويفرح قلبي عن كل ما مضى أتمنى أعيش الأيام بسلام من دون تفكير وحزن وهم بإذن الله أسعى لتحقيق أهدافي وأكون ذكرىٰ لاتنسى بأذهانكم.

ووجه بعض المغردين عبارات الترحاب لأصدقائهم ومعارفهم وشاركوهم الاحتفال بهذا اليوم المميز، كما ترك بعضهم للآخر ذكريات جميلة للتذكير ببعض المواقف التي لا تنسى.

وانتهز البعض الأخر الفرصة لتوجيه رسائل حب وامتنان إلى الأصدقاء والأهل والدعاء لهم بظهر قلب.

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الكلمات الدلالية:
التاريخ المميز التريند المملكة تريند المملكة

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