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«بهذا يزول عنك الكَرْب والغَمُّ».. تسجيل نادر لابن عثيمين رحمه الله

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«بهذا يزول عنك الكَرْب والغَمُّ».. تسجيل نادر لابن عثيمين رحمه الله

«بهذا يزول عنك الكَرْب والغَمُّ».. تسجيل نادر لابن عثيمين رحمه الله

«بهذا يزول عنك الكَرْب والغَمُّ».. تسجيل نادر لابن عثيمين رحمه الله
٠٨:٢٦:١٠ ص، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في تسجيل نادر لفضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى، قال فيه: إنه كلما وجد الإنسان في نفسه ضيقًا أو همًا أو غمًا فعليه فورًا باللجوء إلى الله رب العالمين.

دعاء زوال الكرب والهم والحزن

وأوضح أنه على الإنسان عندما يجد في نفسه ضيقًا أن يردد من فوره دعاء نبي الله يونس عليه السلام: «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»، فيزول بمشيئة الله تعالى عنه الهم والحزن والضيق.

وأضاف أنه عند وقت الضيق والشعور بالهم والغم، ينبغي للإنسان أيضًا أن يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي»، مؤكدًا أن هذه هو دعاء الكرب والهم كما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته.

وأشار إلى أن ما سبق من أدلة من الكتاب والسنة، كلها أسباب شرعية وهدايا ربانية لإزالة الغم والهم والحزن عن عباد الله المؤمنين الموحدين المتوكلين عليه وحده لا شريك له.

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الكلمات الدلالية:
الكتاب والسنة الهم والغم بن عثيمين دعاء الكرب نبي الله يونس

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