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توضيح من حساب المواطن بخصوص تأثير القروض على الدعم

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توضيح من حساب المواطن بخصوص تأثير القروض على الدعم

توضيح من حساب المواطن بخصوص تأثير القروض على الدعم

توضيح من حساب المواطن بخصوص تأثير القروض على الدعم
٠٨:٣٤:٤١ ص، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج “حساب المواطن”، أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، دون النظر إلى القروض والالتزامات المالية.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”، ردًا على سؤال لأحد المستفيدين حول تأثير القروض على الدعم.

وأشار البرنامج إلى عدم وجود علاقة بين قيمة الاستحقاق الخاص بالمُستفيد وحصوله على قروض أو وجود التزامات مالية لديه.

وقال: “لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، ويجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات”.

دفعة أكتوبر من حساب المواطن

وقبل أسبوعين، كشف برنامج حساب المواطن عن تفاصيل الدفعة الجديدة، مؤكدًا أنه أودع 3.3 مليارات ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والخمسين 10.2 ملايين مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 133 مليار ريال.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1831 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 88%، بينما بلغ عدد التابعين 7.8 ملايين مستفيد.

عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق

وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 293 ألف مستفيد، مشكلين 12% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 89% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 11% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلون 58%، مشيرًا بأن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل والذي بلغ 720 ريالاً للفرد المستقل.

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الكلمات الدلالية:
الالتزامات المالية القروض القروض والالتزامات المالية حساب المواطن

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