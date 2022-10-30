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حتى الآن.. 100 قتيل و300 جريح ضحايا تفجير وزارة التعليم في الصومال

حتى الآن.. 100 قتيل و300 جريح ضحايا تفجير وزارة التعليم في الصومال

حتى الآن.. 100 قتيل و300 جريح ضحايا تفجير وزارة التعليم في الصومال
٠٨:٠٦:١٠ ص، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الرئيس الصومالي، حمزة عبدي، سقوط ما لا يقل عن 100 قتيل و300 مصاب في تفجيرين استهدفا مقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة مقديشو أمس.

ويوم أمس السبت، وقع انفجار ضخم في العاصمة الصومالية، استهدف مقر وزارة التعليم في مقديشو.

وحسب «العربية»، فقد دان رئيس الوزراء الصومالي، الهجومين الانتحاريين، مشيرًا إلى أنهما يعكسان مدى إصرار الإرهابيين على إراقة مزيد من دماء الشعب.

ومطلع الشهر الجاري، لقي 11 شخصًا مصرعهم بينهم مسؤولون حكوميون في تفجير انتحاري بسيارتين مفخختين وسط البلاد، لتعلن حركة «الشباب» الصومالية – حينها – مسؤوليتها عن التفجيرين الانتحاريين.

سبب التفجيرات المتكررة مؤخرًا

ووفق مراقبين، فإن هذه التفجيرات تأتي بعدما أعلنت الحكومة الصومالية عن مقتل القيادي البارز بحركة «الشباب» عبد الله نذير في عملية أمنية جنوب البلاد.

مواجهات بين الجيش ومقاتلي الحركة

وبهدف تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة الإرهابية، تشهد مناطق في البلاد عمليات أمنية يجريها الجيش الصومالي ضد مقاتلي الحركة.

وتأسست حركة الشباب مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريًا لتنظيم «القاعدة»، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات من أبناء الشعب الصومالي.

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الكلمات الدلالية:
الصومال تفجيرات حركة الشباب مقديشيو وزارة التعليم

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