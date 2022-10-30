احذر.. وضع مياه البصل في الأنف يسبب هذا الضرر البالغ

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حذر الدكتور أندريه تيجيلنيكوف، كبير أخصائيي الرعاية الطبية الأولية بوزارة الصحة في موسكو، من تقطير مياه الثوم أو البصل في الأنف، لأن هذا يتسبب في إتلاف الغشاء المخاطي.

وفي الوقت نفسه نصح الطبيب الروسي باستخدام البصل والثوم خلال نزلات البرد ولكن عبر تناولهما، وفق ما نقلته وكالة “نوفوستي”.

وقال: “من المهم مراقبة مستوى فيتامين С وفيتامين D وعنصر الزنك، وهي العناصر التي تعزز مقاومة الجسم. كما يجب ارتداء الملابس وفقًا للطقس وتجنب التعرض للبرد”.

فوائد البصل والثوم

وتابع: “وبالطبع للبصل والثوم خصائص مفيدة، لأنهما يفرزان مبيدات نباتية مضادة للميكروبات، ولكن يجب تناولها، وليس تقطير عصيرها في الأنف. لأن ذلك يلحق الضرر بالغشاء المخاطي”.

ودعا الطبيب الروسي إلى غسل الأنف والغرغرة بمحلول ملحي، لمنع انتشار البكتيريا المسببة للأمراض، لأن الفم والأنف هما بوابة لدخول العدوى المرضية.

وأشار إلى أن أفضل طريقة للوقاية من العدوى الفيروسية هي التطعيم، لأنها مضمونة للوقاية من الإنفلونزا.

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