الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
احذر.. وضع مياه البصل في الأنف يسبب هذا الضرر البالغ
اليوم.. المملكة تستضيف اجتماع رؤساء مرافق الأرصاد في دول الخليج
يتواجد بمعظم المنازل.. دواء شائع للحموضة قد يسبب 7 أنواع من السرطان
تفاصيل حصول عملاء روس على معلومات سرية بعد اختراق هاتف ليز تراس
خدمة اليوم.. 4 خطوات للاستعلام عن وصول ومغادرة الرحلات مطار المدينة المنورة
«الأرصاد» يتوقع تكوّن سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة على هذه المناطق

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

احذر.. وضع مياه البصل في الأنف يسبب هذا الضرر البالغ

احذر.. وضع مياه البصل في الأنف يسبب هذا الضرر البالغ

احذر.. وضع مياه البصل في الأنف يسبب هذا الضرر البالغ
٠٨:٠٠:٠٨ ص، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر الدكتور أندريه تيجيلنيكوف، كبير أخصائيي الرعاية الطبية الأولية بوزارة الصحة في موسكو، من تقطير مياه الثوم أو البصل في الأنف، لأن هذا يتسبب في إتلاف الغشاء المخاطي.

وفي الوقت نفسه نصح الطبيب الروسي باستخدام البصل والثوم خلال نزلات البرد ولكن عبر تناولهما، وفق ما نقلته وكالة “نوفوستي”.

وقال: “من المهم مراقبة مستوى فيتامين С وفيتامين D وعنصر الزنك، وهي العناصر التي تعزز مقاومة الجسم. كما يجب ارتداء الملابس وفقًا للطقس وتجنب التعرض للبرد”.

فوائد البصل والثوم

وتابع: “وبالطبع للبصل والثوم خصائص مفيدة، لأنهما يفرزان مبيدات نباتية مضادة للميكروبات، ولكن يجب تناولها، وليس تقطير عصيرها في الأنف. لأن ذلك يلحق الضرر بالغشاء المخاطي”.

ودعا الطبيب الروسي إلى غسل الأنف والغرغرة بمحلول ملحي، لمنع انتشار البكتيريا المسببة للأمراض، لأن الفم والأنف هما بوابة لدخول العدوى المرضية.

وأشار إلى أن أفضل طريقة للوقاية من العدوى الفيروسية هي التطعيم، لأنها مضمونة للوقاية من الإنفلونزا.

اقرأ أيضًا:

هل البصل يكافح مرض الإنفلونزا والفيروسات؟ الخضيري يجيب (فيديو)

الكلمات الدلالية:
الإنفلونزا البصل الثوم الشتاء مياه البصل نزلات البرد

مواد ذات صلة

المزيد
توقف العمل في قطار الحرمين عقب “شكاوى” أهالي جدة

توقف العمل في قطار الحرمين عقب “شكاوى” أهالي جدة

١١:٢٦ ص، الخميس، ٢٦ يونيو ٢٠١٤
«بلدي» تستهدف تحسين جودة الخدمات لتلبية طموح المستفيدين

«بلدي» تستهدف تحسين جودة الخدمات لتلبية طموح المستفيدين

٠٦:١٢ م، الثلاثاء، ١٥ نوفمبر ٢٠١٦
الصحة: لا إصابات أو وفيات جديدة بكورونا

الصحة: لا إصابات أو وفيات جديدة بكورونا

٠٦:٥١ م، الأحد، ٠٧ سبتمبر ٢٠١٤
القبض على خمسينييْن ينبشان القبور بحثاً عن «الذهب» في الطائف

القبض على خمسينييْن ينبشان القبور بحثاً عن «الذهب» في الطائف

٠٧:٣١ م، الجمعة، ١٨ نوفمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *