الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
خدمة اليوم.. 4 خطوات للاستعلام عن وصول ومغادرة الرحلات مطار المدينة المنورة
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خدمة اليوم.. 4 خطوات للاستعلام عن وصول ومغادرة الرحلات مطار المدينة المنورة

خدمة اليوم.. 4 خطوات للاستعلام عن وصول ومغادرة الرحلات مطار المدينة المنورة

خدمة اليوم.. 4 خطوات للاستعلام عن وصول ومغادرة الرحلات مطار المدينة المنورة
٠٧:٣١:٣٠ ص، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات الاستعلام عن وصول ومغادرة الرحلات مطار المدينة المنورة، حيث أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، أن هذه الخدمة الإلكترونية يقدمها مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي لتمكين المستفيد من معرفة مواعيد وصول الرحلات إلى المطار ومغادرتها منه، من خلال هذه الخطوات:

* الخطوات:

1 – اذهب إلى الموقع الإلكتروني لمطار الأمير محمد بن عبد العزيز.

2 – من القائمة في الأعلى، انقر على «الرحلات».

3 – اختر من القائمة المنسدلة «المغادرة» أو «الوصول».

4 – سيظهر لك جدول بالرحلات المغادرة أو القادمة حسب اختيارك.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم «8001168888 – 00966112682763»، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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الكلمات الدلالية:
الهيئة العامة للطيران خدمة اليوم مطار المدينة وصول ومغادرة الرحلات

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