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تفاصيل حصول عملاء روس على معلومات سرية بعد اختراق هاتف ليز تراس
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تفاصيل حصول عملاء روس على معلومات سرية بعد اختراق هاتف ليز تراس

تفاصيل حصول عملاء روس على معلومات سرية بعد اختراق هاتف ليز تراس

تفاصيل حصول عملاء روس على معلومات سرية بعد اختراق هاتف ليز تراس
٠٧:٣٩:٠٥ ص، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن الهاتف الشخصي لرئيسة الوزراء السابقة، ليز تراس، اخترقه عملاء يعملون لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما كانت وزيرة للخارجية.

الوصول إلى تفاصيل سرية للغاية 

وأوضحت أن هؤلاء العملاء تمكنوا من الوصول إلى «تفاصيل سرية للغاية» لمفاوضات مع حلفاء دوليين بالإضافة إلى رسائل خاصة تم تبادلها مع صديق تراس المقرب كواسي كوارتينغ، الذي أصبح فيما بعد وزيرًا للمالية.

وأشار التقرير إلى أنه يُعتقد أن الرسائل تضمنت مناقشات مع وزراء خارجية بشأن الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك تفاصيل حول شحنات الأسلحة.

وأضاف أنه تم اكتشاف الاختراق خلال حملة قيادة حزب المحافظين التي أدت إلى تولي تراس رئاسة الوزراء.

تطبيق أنظمة قوية للحماية من التهديدات السيبرانية 

بدوره، قال المتحدث «لدى الحكومة أنظمة قوية مطبقة للحماية من التهديدات السيبرانية.. يشمل ذلك إحاطات أمنية منتظمة للوزراء، وتقديم المشورة بشأن حماية بياناتهم الشخصية وتخفيف التهديدات السيبرانية».

يذكر أن تراس تنحت عن المنصب الأسبوع الماضي وخلفها ريشي سوناك.

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الكلمات الدلالية:
بريطانيا روسيا عملاء روس ليز تراس

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