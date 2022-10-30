الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
يتواجد بمعظم المنازل.. دواء شائع للحموضة قد يسبب 7 أنواع من السرطان
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يتواجد بمعظم المنازل.. دواء شائع للحموضة قد يسبب 7 أنواع من السرطان

يتواجد بمعظم المنازل.. دواء شائع للحموضة قد يسبب 7 أنواع من السرطان

يتواجد بمعظم المنازل.. دواء شائع للحموضة قد يسبب 7 أنواع من السرطان
٠٧:٤٧:٢٢ ص، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة أن الدواء الشائع للحموضة “الرانيتيدين”، والمعروف أكثر تحت إصدار علامته التجارية باسم Zantac، قد يسبب 7 أنواع من السرطان.

وتم إطلاق هذا الدواء الفعال للحموضة المعوية في عام 1981، وأصبح الدواء الأكثر مبيعًا في العالم، حيث حقق أكثر من مليار دولار من المبيعات السنوية.

وربطت الدراسة التي أجريت عام 2021، ونُشرت في مجلة Cancers، الرانيتيدين مع مادة ثنائي ميثيل نتروزامين، بالسرطان، وفق موقع “روسيا اليوم”.

وأفادت الدراسة أن هناك معدلات إبلاغ نسبية أعلى بشكل ملحوظ لسرطانات البلعوم والمريء والمعدة والقولون والمستقيم والبنكرياس.

القائمة المقلقة لا تنتهي

ومع ذلك، فإن القائمة المقلقة لا تنتهي هنا لأن النسب كانت مرتفعة أيضًا بالنسبة لسرطان الشرج والمرارة، ولكنها ليست “ذات دلالة إحصائية”، وفقًا لتقارير الدراسة.

وأكدت الدراسة أن هذا الخطر مرتفع بشكل خاص إذا تم تخزين الدواء في ظروف حارة ورطبة.

بدورها، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) استدعاءً آمنا لجميع المنتجات التي تعتمد على الرانيتيدين، ما دفع أيضًا وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) إلى إصدار تنبيه لجميع المتخصصين في الرعاية الصحية وتجار التجزئة للتوقف عن توفير أدوية الرانيتيدين.

في المقابل، قالت شركة GlaxoSmithKline إن الأدلة العلمية “تدعم الاستنتاج بأنه لا توجد زيادة في مخاطر الإصابة بالسرطان المرتبطة باستخدام الرانيتيدين”.

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