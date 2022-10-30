«الأرصاد» يتوقع تكوّن سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة على هذه المناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، لهذا اليوم، أن الفرصة مهيأة – بمشيئة الله تعالى – لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، قد تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة، وكذلك على منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

ضباب كثيف خلال ساعات الصباح

في حين يتوقع تكون الضباب الكثيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية، تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 10 – 25 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 – 30 كيلو متر في الساعة، تصل إلى 40 كيلو متر في الساعة مع السحب الرعدية.

ارتفاع الموج

فيما يرتفع الموج من نصف متر إلى متر على الجزئيين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، يصل إلى مترين مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الموج على الجزئيين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شمالية غربية إلى شمالية، تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية بسرعة 10 – 20 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وشرقية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجياً إلى شمالية بسرعة 10 – 20 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من ربع متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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