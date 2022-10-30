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«الخثلان» يوضح حكم اصطحاب خادمة غير مسلمة خلال السفر من الطائف إلى جدة مرورًا بمكة
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«الخثلان» يوضح حكم اصطحاب خادمة غير مسلمة خلال السفر من الطائف إلى جدة مرورًا بمكة

«الخثلان» يوضح حكم اصطحاب خادمة غير مسلمة خلال السفر من الطائف إلى جدة مرورًا بمكة

«الخثلان» يوضح حكم اصطحاب خادمة غير مسلمة خلال السفر من الطائف إلى جدة مرورًا بمكة
٠٣:٢٧:٢٢ ص، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

رد الشيخ الدكتور سعد الخثلان عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال أحد المواطنين حول حكم اصطحاب خادمة غير مسلمة خلال السفر من الطائف إلى جدة مرورًا بمكة بهدف اختصار الوقت .

وأجاب الشيخ “الخثلان”، خلال برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، قائلًا :” يجوز المرور ولكن من غير منطقة الحرم، حيث أن هناك طرق أخرى للعبور خلالها لغير المسلمين”.

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وتابع الشيخ الخثلان : ” أما الجزء الذي من مكة خارج الحرم فلا بأس بمرور غير المسلم فيه”.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن المناطق العمرانية والأحياء التي تعتبر خارج منطقة الحرم، فلا بأس أن يمر منها غير المسلمين أو حتى يمكثوا فيها.

الكلمات الدلالية:
الخادمة الشيخ الخثلان مكة المكرمة منطقة الحرمين

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