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توقعات «الأرصاد».. أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق
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توقعات «الأرصاد».. أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

توقعات «الأرصاد».. أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

توقعات «الأرصاد».. أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق
٠٣:٢٦:١٢ ص، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القادمة بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية أمطار وسحب رعدية، مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية على كل من منطقة مكة المكرمة وعسير والباحة.

وتوقع المركز، بمشيئة الله، أن تستمر الحالة على منطقة مكة المكرمة وعسير حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد، بينما تستمر حتى الساعة الثامنة مساء على منطقة الباحة.

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الكلمات الدلالية:
أمطار رعدية الأرصاد الطقس رياح نشطة سحب رعدية

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