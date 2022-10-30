توقعات «الأرصاد».. أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القادمة بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية أمطار وسحب رعدية، مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية على كل من منطقة مكة المكرمة وعسير والباحة.

وتوقع المركز، بمشيئة الله، أن تستمر الحالة على منطقة مكة المكرمة وعسير حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد، بينما تستمر حتى الساعة الثامنة مساء على منطقة الباحة.

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