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تطورات مفاجئة.. «ماسك» يأمر ببدء تسريح موظفي «تويتر»
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تطورات مفاجئة.. «ماسك» يأمر ببدء تسريح موظفي «تويتر»

تطورات مفاجئة.. «ماسك» يأمر ببدء تسريح موظفي «تويتر»

تطورات مفاجئة.. «ماسك» يأمر ببدء تسريح موظفي «تويتر»
٠٣:٢٥:٢٢ ص، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مصادر مطلعة أن “إيلون ماسك خطط لبدء تسريح موظفي “تويتر” في وقت مبكر من يوم السبت، وطلب بعض المديرين شطب قوائم الموظفين”.

وكتبت الصحيفة أن “تسريح العمال على تويتر سيستمر حتى الأول من نوفمبر، وهو التاريخ الذي كان من المفترض أن يتلقى فيه الموظفون منحا للأسهم كجزء من تعويضاتهم”، مشيرة إلى أن هذا سيسمح لماسك بتجنب التكاليف الإضافية.

وكان إيلون ماسك، صدم الجميع بأول قرار له داخل الشركة، حيث فصل الموظفة التي حظرت حساب الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب.

اقرأ ايضًا:

قرار صادم لـ «ماسك» ضد الموظفة التي حظرت «ترامب» من تويتر على الهواء

جاء ذلك خلال بث إذاعي على الهواء مباشرة استضافه، ومعه الموظفة التي أغلقت حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث أعلن مباشرة أنها مطرودة.

فيما كانت تتحدث موظفة الشركة، لتقول :نعترف بأننا فشلنا من ناحيتين، فقاطعها ماسك بالقول: الفشل ينتج عنه عقوبة كبيرة، أنت مطرودة، لتظهر علامات الاستغراب على المذيع المستضيف، فيما صدمت الموظفة من القرار.

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