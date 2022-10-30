الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
اشتعال جسد سائق دراجة نارية بعد مطاردة مع الشرطة بأمريكا (فيديو)
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اشتعال جسد سائق دراجة نارية بعد مطاردة مع الشرطة بأمريكا (فيديو)

اشتعال جسد سائق دراجة نارية بعد مطاردة مع الشرطة بأمريكا (فيديو)

اشتعال جسد سائق دراجة نارية بعد مطاردة مع الشرطة بأمريكا (فيديو)
٠٣:٢٤:٠٠ ص، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اشتعال جسد سائق دراجة نارية، بعد مطاردة الشرطة له في أمريكا.

وأظهر المقطع، لحظة اشتعال جسد سائق الدراجة، بعد أن أطلق عليه شرطي الصاعق الكهربائي في محاولة لإيقافه ليتحول جسده لكتلة من اللهب في ثوانٍ معدودة.

وتفاجأ الشرطي باشتعال جسد سائق الدراجة فور إطلاق الصاعق الكهربائي عليه، ليتبين فيما بعد أن السائق كان يحمل حقيبة من البنزين.

 

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أمريكا اشتعال سائق دراجة الشرطة الشرطة الأمريكية حقيبة بنزين

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