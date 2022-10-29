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استشاري يحذر من «التبّخر بالحبة السوداء»: خطر على الرئة والجيوب الأنفية
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استشاري يحذر من «التبّخر بالحبة السوداء»: خطر على الرئة والجيوب الأنفية

استشاري يحذر من «التبّخر بالحبة السوداء»: خطر على الرئة والجيوب الأنفية

استشاري يحذر من «التبّخر بالحبة السوداء»: خطر على الرئة والجيوب الأنفية
٠٢:٣٥:٢٥ ص، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذر د. فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات ، من خطورة التبّخر بالحبة السوداء على الرئة والجهاز التنفسي.

وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن التبّخر بالحبة السوداء لعلاج الجيوب الأنفيه أو الاحتقان بالأنف لم يرد في أي نوع من أنواع الطب (لا الحديث ولا القديم ولا الشعبي ولا العشبي..) وفيه خطورة شديدة على الرئة والجيوب الأنفية”.

وتابع د. فهد الخضيري “أن التبّخر بالحبة السوداء  يسبب تخريش لبطانة الأغشية والجهاز التنفسي العلوي والسفلي، وعاقبته خطر فاحذروه.. وانتبهوا لصحتكم”.

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الكلمات الدلالية:
البخور التبّخر بالحبة السوداء الحبة السوداء الرئة فهد الخضيري

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