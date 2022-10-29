3 شروط للتقديم .. قرض دون أرباح للشباب بـ 300 ألف ريال

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أطلق صندوق الأميرة مضاوي بنت مساعد للتنمية “ديم المناهل”، بالتعاون مع مجلس شباب منطقة تبوك، مبادرة “ديم تبوك”، لدعم وتشجيع شباب وفتيات المنطقة.

وتأتي المبادرة لتأهيل الشباب وتمكينهم في ريادة الأعمال، وإيجاد فرص عمل حقيقة ومتجددة من خلال تقديم التمويل المالي، والدعم الكامل لتحقيق أهدافهم في ممارسة العمل التجاري الخاص، وإطلاق مشاريع تنهض بالاقتصاد الوطني.

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وأوضحت رئيس مجلس شباب منطقة تبوك رهام الفرشوطي أن البرنامج يهدف لإثراء روح الريادة ومساعدة الشباب على إطلاق مشاريع في عدة مجالات، بالتعاون مع شركاء النجاح في المنطقة، وذلك بتقديم التدريب، والخدمات اللوجستية، وتمويل يصل إلى 300 ألف ريال (قرض حسن بدون أرباح).

وأوضحت “الفرشوطي” أن المبادرة تشمل ثلاث قطاعات هي: التكنولوجيا والتصنيع، والتصميم”، مشيرة إلى أن المبادرة تشترط للحصول على الدعم بأن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولديه القدرة والتمكن، وأن يكون العمر ما بين 21 وحتى 66 عاماً.