الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الخثلان» يوضح حكم اصطحاب خادمة غير مسلمة خلال السفر من الطائف إلى جدة مرورًا بمكة
توقعات «الأرصاد».. أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق
تطورات مفاجئة.. «ماسك» يأمر ببدء تسريح موظفي «تويتر»
اشتعال جسد سائق دراجة نارية بعد مطاردة مع الشرطة بأمريكا (فيديو)
استشاري يحذر من «التبّخر بالحبة السوداء»: خطر على الرئة والجيوب الأنفية
3 شروط للتقديم .. قرض دون أرباح للشباب بـ 300 ألف ريال

الرئيسية

 /

تقنية

 /

8 خطوات لإزالة التغريدات المعاد نشرها من جدول تويتر الزمني

8 خطوات لإزالة التغريدات المعاد نشرها من جدول تويتر الزمني

8 خطوات لإزالة التغريدات المعاد نشرها من جدول تويتر الزمني
٠٢:٢٥:٠٢ ص، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أحيانا قد يمتلئ الجدول الزمني للمستخدمين في تطبيق “تويتر” بتغريدات لا تندرج تحت قائمة اهتمامات المستخدم، لذلك قد يرغب البعض في إزالتها أو إخفائها.

وفيما يلي طريقة إزالة جميع التغريدات المعاد نشرها من المخطط الزمني في تطبيق تويتر، وفق ما أورد موقع “سلاش غير” الإلكتروني:

اقرأ أيضا:

بعد خطوة «ماسك».. هل بياناتك الخاصة على «تويتر» في خطر؟

1. افتح تطبيق تويتر أو قم بزيارة تويتر على متصفحك.

2. انقر فوق قائمة النقاط الثلاث. أو اضغط على صورة الملف الشخصي على الهاتف المحمول.

3. حدد الإعدادات والدعم.

4. انقر فوق الإعدادات والخصوصية والخصوصية والأمان والكلمات المكتومة.

5. انقر أو اضغط على زر علامة الجمع لإضافة كلمة جديدة مكتومة.

6. أدخل “RT @ username” في الحقل بدون علامات اقتباس.

7. قم تبديل إيقاف الإخطارات.

8. انقر فوق حفظ.

اقرأ أيضا:

قرار صادم لـ «ماسك» ضد الموظفة التي حظرت «ترامب» من تويتر على الهواء

 

الكلمات الدلالية:
الجدول الزمني تطبيق تويتر تويتر حذف التغريدات

مواد ذات صلة

المزيد
ميزة مهمة تغيب عن مجموعة هواتف آيفون 12 المرتقبة

ميزة مهمة تغيب عن مجموعة هواتف آيفون 12 المرتقبة

٠٩:٤٩ م، الأثنين، ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠
تسريبات «موتورولا»: طرح هاتف جديد شبيه بـ«آيفون X»

تسريبات «موتورولا»: طرح هاتف جديد شبيه بـ«آيفون X»

١٢:١٣ ص، الجمعة، ١٩ يناير ٢٠١٨
في 3 خطوات.. طريقة سهلة لتحسين أداء البطارية ومستوى أجهزة آيفون

في 3 خطوات.. طريقة سهلة لتحسين أداء البطارية ومستوى أجهزة آيفون

٠٥:١١ م، الأثنين، ١٨ أكتوبر ٢٠٢١
«سامسونج» تطلق شاشة ذكية جديدة.. مميزات مذهلة

«سامسونج» تطلق شاشة ذكية جديدة.. مميزات مذهلة

٠٢:٢٦ م، الأثنين، ٣١ مايو ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *