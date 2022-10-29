8 خطوات لإزالة التغريدات المعاد نشرها من جدول تويتر الزمني

تواصل – فريق التحرير:

أحيانا قد يمتلئ الجدول الزمني للمستخدمين في تطبيق “تويتر” بتغريدات لا تندرج تحت قائمة اهتمامات المستخدم، لذلك قد يرغب البعض في إزالتها أو إخفائها.

وفيما يلي طريقة إزالة جميع التغريدات المعاد نشرها من المخطط الزمني في تطبيق تويتر، وفق ما أورد موقع “سلاش غير” الإلكتروني:

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1. افتح تطبيق تويتر أو قم بزيارة تويتر على متصفحك.

2. انقر فوق قائمة النقاط الثلاث. أو اضغط على صورة الملف الشخصي على الهاتف المحمول.

3. حدد الإعدادات والدعم.

4. انقر فوق الإعدادات والخصوصية والخصوصية والأمان والكلمات المكتومة.

5. انقر أو اضغط على زر علامة الجمع لإضافة كلمة جديدة مكتومة.

6. أدخل “RT @ username” في الحقل بدون علامات اقتباس.

7. قم تبديل إيقاف الإخطارات.

8. انقر فوق حفظ.

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