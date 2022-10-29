550 حقيبة إيوائية من المملكة للمتضررين بإقليم السند في باكستان

تواصل- فريق التحرير:

وزّع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 550 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة جامشورو بإقليم السند بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3850 فرداً.

وتأتي هذه الجهود، ضمن أعمال الجسر البري الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لدعم الشعب الباكستاني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عدداً من المدن والأقاليم.

وقبل أيام وصلت الطائرة الإغاثية الثالثة إلى مدينة كراتشي، وعلى متنها 30 طنا تشتمل على الخيام والبطانيات والحقائب الإيوائية والسلال الغذائية والتمور، يستفيد منها 4212 فردًا، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين.

يأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإغاثة متضرري السيول والأمطار بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.

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