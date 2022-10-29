أول تعليق أمريكي على انسحاب روسيا من صفقة الحبوب

تواصل – فريق التحرير:

علقت الولايات المتحدة الأمريكية، على قرار تعليق روسيا مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب مع أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن للصحفيين، مساء أمس السبت، إن قرار روسيا تعليق مشاركتها في اتفاق الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة مع أوكرانيا قرار مخزِ، بحسب “رويترز”.

وأكد البيت الأبيض، أن انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب، يعكس استخدامها الغذاء سلاحًا، ما يهدد أزمة جوع عالمية.

وأشارت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون، في بيان صادر عنه، إلى إن تعليق روسيا لمشاركتها في اتفاق تاريخي يسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا يرقى إلى مستوى استخدام السلاح كغذاء.

اقرأ أيضا:

موسكو تعلق مشاركتها في صفقة الحبوب.. تعرف على السبب