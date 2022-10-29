السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
الملك تشارلز يعزل الأمير هاري من منصب قائد البحرية ويُنصّب نفسه مكانه
أول تعليق أمريكي على انسحاب روسيا من صفقة الحبوب
من جندي إلى رقيب.. بدء التقديم في وظائف وزارة الدفاع عبر هذا الرابط
مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة اليوم الأحد
صحيفة بريطانية: روسيا تخترق هاتف ليز تراس وتحصل على معلومات سرية
بيان عاجل لـ مجلس التعاون الخليجي ردًا على تصعيد الاحتلال

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة اليوم الأحد

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة اليوم الأحد

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة اليوم الأحد
١٢:٥٢:١٩ ص، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
0

 

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 5 ربيع الآخر 1444 هجرية، الموافق 30 أكتوبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:28 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:21 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 5 ربيع الآخر 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة   – 5:06

المدينة – 5:09

الرياض – 4:41

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:05

المدينة – 12:06

الرياض – 11:37

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:21

المدينة – 3:19

الرياض – 2:51

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 5:46

المدينة – 5:43

الرياض – 5:15

 

○ موعد أذان العشاء

مكة –  7:16

المدينة –  7:13

الرياض – 6:45

 

الكلمات الدلالية:
الأذان الصلاة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة في جميع المناطق

مواد ذات صلة

المزيد
«التجارة» تستدعي حاجز أمان «IKEA» لغموض تعليمات الاستخدام

«التجارة» تستدعي حاجز أمان «IKEA» لغموض تعليمات الاستخدام

٠٥:٢٣ م، الأثنين، ١١ مايو ٢٠١٥
شاهد.. رد فعل شاب ياباني أثناء زيارته «الروضة الشريفة» لأول مرة بعد إسلامه

شاهد.. رد فعل شاب ياباني أثناء زيارته «الروضة الشريفة» لأول مرة بعد إسلامه

٠٣:٢٠ م، الأثنين، ٠٨ مايو ٢٠١٧
تحقيق رغبات «نصف» معلمي مكة في حركة النقل الداخلية

تحقيق رغبات «نصف» معلمي مكة في حركة النقل الداخلية

١١:٢٣ م، الثلاثاء، ٠٩ يونيو ٢٠١٥
رئيسة وزراء بنجلاديش: ننتظر بشغف زيارة خادم الحرمين

رئيسة وزراء بنجلاديش: ننتظر بشغف زيارة خادم الحرمين

١٢:٥٨ ص، الخميس، ٠٦ أبريل ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *