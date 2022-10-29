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صحيفة بريطانية: روسيا تخترق هاتف ليز تراس وتحصل على معلومات سرية
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صحيفة بريطانية: روسيا تخترق هاتف ليز تراس وتحصل على معلومات سرية

صحيفة بريطانية: روسيا تخترق هاتف ليز تراس وتحصل على معلومات سرية

صحيفة بريطانية: روسيا تخترق هاتف ليز تراس وتحصل على معلومات سرية
١٢:٥٠:٥٦ ص، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة، عن اختراق هاتف رئيسة وزراء بريطانيا السابقة ليز تراس، من قبل عملاء روس، حيث تمكنوا من الوصول إلى معلومات سرية للغاية.

وفي التفاصيل، أوضحت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن مجموعة القراصنة الروسية تعمل لصالح الرئيس فلاديمير بوتين.

وأكدت تقرير نشرته الصحيفة، وقوع عملية اختراق هاتف تراس خلال فصل الصيف، مع دخولها سباق حزب المحافظين من أجل الفوز بمنصب رئيسة الوزراء.

القراصنة الذين يُعتقد أنهم يعملون لصالح الاستخبارات الروسية، تمكنوا من الحصول على معلومات سرية وتفاصيل حساسة حول المفاوضات بين بريطانيا وحلفائها، والمناقشات حول أوكرانيا.

وكان من بين التفاصيل التي حصل عليها المهاجمون، معلومات حول إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.

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اختراق هاتف تراس اختراق هواتف بريطانيا روسيا عملاء روس ليز تراس

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