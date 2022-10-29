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بعد حادثتين لذوي الإعاقة.. وزير التعليم يقرر زيارة هذه المنطقة

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بعد حادثتين لذوي الإعاقة.. وزير التعليم يقرر زيارة هذه المنطقة

بعد حادثتين لذوي الإعاقة.. وزير التعليم يقرر زيارة هذه المنطقة

بعد حادثتين لذوي الإعاقة.. وزير التعليم يقرر زيارة هذه المنطقة
١٢:٣٣:٣٩ ص، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

في أول تحرك لوزير التعليم يوسف البنيان، قرر الوزير زيارة إدارة تعليم مكة المكرمة، بعد حادثتين مؤلمتين وقعتا لطفلين في التربية الخاصة.

ومن المقرر أن يقوم الوزير بزيارة إلى تعليم منطقة مكة المكرمة بعد غد (الاثنين) بعد أن شهدت حادثتا مدينة للتربية الخاصة.

وكان أحد النزلاء في المدينة من ذوي الظروف الخاصة، سقط من الدور الثالث، ما تسبب في إصابته بكسور في الكاحل والحوض والقدمين ولا يزال منوماً في مستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة، وسط مطالبات أسرته بنقلة للعلاج في مراكز متقدمة.

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فيما كانت الحادثة الثانية دهس أحد طلاب المدينة في طريق (مكة/جدة السريع)، بعد أن تمكن من الخروج من البوابة الرئيسية دون متابعة، ما أدى الى وفاته مباشرة، وتم دفن المتوفى يوم الخميس الماضي بعد قدوم والديه من مدينة الرياض.

 

الكلمات الدلالية:
إدارة تعليم مكة مكة المكرمة وزير التعليم يوسف البنيان

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