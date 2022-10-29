ضبط 48 مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم أسلحة وذخائر.. تفاصيل الجريمة والعقوبة

تواصل- واس:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (48) مخالفًا لنظام البيئة، (42) مواطنًا، وخليجيا واحدا، و(4) مقيمين من الجنسية السورية، ومقيما من الجنسية البنجلاديشية، لدخولهم منطقة محمية دون تصريح، والصيد في محمية الملك سلمان الملكية ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، بحوزتهم (5) بنادق هوائية، وبندقية رش من نوع (شوزن)، وسلاح ناري، و(141) ذخيرة، و(56) شبك صيد، و(78) طيرًا مصيدًا، وجهازا جذب طيور، وصقران، وتم تحريز المضبوطات، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

اقرأ أيضًا:

لحفرهم آبار دون ترخيص.. القوات الخاصة تطيح بـ 3 مخالفين لنظام الإقامة

وأكد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد غرامة (5) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام بندقية الرش (شوزن) والشباك الساقطة والمصائد والأشراك غرامة (100) ألف ريال، وعقوبة استخدام أجهزة جذب الطيور غرامة (50) ألف ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

وحث العتيبي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.