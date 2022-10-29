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استعمل هذه الحيل للإفلات.. كمين محكم يطيح بـ«طبيب» مزيف في الكويت
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استعمل هذه الحيل للإفلات.. كمين محكم يطيح بـ«طبيب» مزيف في الكويت

استعمل هذه الحيل للإفلات.. كمين محكم يطيح بـ«طبيب» مزيف في الكويت

استعمل هذه الحيل للإفلات.. كمين محكم يطيح بـ«طبيب» مزيف في الكويت
١٠:٣٨:٥٩ م، السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نفذت اللجنة الثلاثية التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة بدولة الكويت، كمينا محكما، للإيقاع بطبيب مزيف، بعد أن رصدت إعلانا عبر مواقع التواصل لشخص يدعي أنه طبيب فيزيائي يعمل في الكويت، وقادم من دولة عربية بمواعيد مسبقة، ويؤدي عمله من خلال زيارات منزلية.

طبيب “ديلفري”

وكشفت معلومات عن المعلن تشير إلى استخدامه خطوط هواتف غير كويتية لحجز المواعيد مع زبائنه لترتيب زيارته لهم في منازلهم، وبعد رصده تبين أنه يعمل بنظام “الدليفري”، ويحضر أدواته وسريرا خاصا ويقوم بتجهيز الغرفة كعيادة يباشر فيها العلاج، حسب “القبس”.

من جانبه، قال د. مبارك العازمي، مدير هيئة القوى العاملة بالكويت، إنه بعد وصول الطبيب المزور إلى مقر إحدى الديوانيات وتجهيز العيادة بمساعدة أحد أعوانه، جرى ضبطهما بالتعاون مع ادارة مباحث الإقامة في وزارة الداخلية وادارة التراخيص الطبية في وزارة الصحة، حيث يجري استكمال الإجراءات القانونية بحقهما

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يوهم المرضى بعلاج جميع الحالات

بيّن العازمي أن الطبيب المزيف يدعي أنه متخصص في “الطب اليدوي” للأنسجة والمفاصل، والطبّ التكاملي.

كما تبين أنه باشر عمله بشكل مخالف منذ 26 سبتمبر الماضي، حيث يوهم الأشخاص بتمكنه من علاج جميع أنواع الألم والمعاناة سواء “الديسك”، أو آلام الرأس، أو المفاصل، أو مشاكل الجهاز الهضمي والقولون العصبي.

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