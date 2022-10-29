13 وظيفة بـ«حرس الحدود» بالمرتبة السادسة عبر «جدارات»

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أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود طرح 13 وظيفة على المرتبة السادسة، المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الإدارية عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”.

الفئات المستهدفة:

– خريجي وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس).

– الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

ملاحظات هامة:

– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– يشترط أن يكون سبق له / لها حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين على المرتبة السادسة.

– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

– ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

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خطوات التقديم:

– الدخول على نظام المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.

– تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

– يتم تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى المتقدم من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها ومن ثم حفظ الطلب.

– على كل متقدم اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به حيث لن تقبل أي مراجعة أو استفسار أو تظلم دون إرفاق ملخص الطلب الذي يجب أن يكون تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من الأحد القادم 1444/4/5هـ عبر منظومة جدارات على الرابط ( هنا )، ويستمر حتى الخميس الموافق 1444/4/9هـ.